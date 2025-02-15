Белый дом: Трамп уволил Карин Жан-Пьер из оперного театра

Американский лидер Дональд Трамп исключил соратницу бывшего президента Соединённых Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер из попечительского совета Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.
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