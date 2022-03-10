Квартальнов о 4:3 с «Авангардом»: «Соперник действует нагло, жестко. «Ак Барс» победил на тоненького»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов отметил жесткую игру «Авангарда». Его команда победила 4:3 в овертайме 5-го матча 1/8 финала Кубка Гагарина.

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