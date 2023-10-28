Израиль пропустит 10 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа

Израиль 28 октября допустит для проезда грузовики с медикаментами, провиантом и питьевой водой на юг сектора Газа, об этом заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.
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