5 причин для путешествий в одиночку

Отсутствие компании для путешествий очень часто является преградой для поездки. Кажется, что отпуск в одиночку это скучно и однообразно, но эксперт по туризму и основатель турагентства "99 евро" Татьяна Сапронова уверена, что путешествие наедине с самим собой способно принести массу эмоций и положительных впечатлений.