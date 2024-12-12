Внимание Концерт ´Музыкальный серпантин´ перенесён на 17 декабря

Концерт ´Музыкальный серпантин´ ГУО детской школы искусств №2 г. Бобруйска им. В.В.Оловникова перенесён на 17 декабря!Приобретенные билеты остаются действительными! Приносим извинения за предоставленные неудобства .
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