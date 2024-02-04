Kia KX3 (Seltos) подешевел в России

Как пишут «Автоновости дня», в России стал доступнее кроссовер Kia KX3 (тот же Seltos, только для Китая): если в декабре прошлого года минимальная стоимость автомобиля составляла 3 млн рублей, то сейчас минимальная цена опустилась до 2,9 млн рублей.
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