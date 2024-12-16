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Еще одна страна собирается выпускать карты «Мир»

Никарагуа собирается в будущем выпускать на территории своей страны карты российской платежной системы «Мир», сообщил спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Москвой Лауреано Ортега Мурильо в интервью «Известиям».

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