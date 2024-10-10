Мирошник: Европа не станет помогать Украине без активного участия США

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что решение президента США Джо Байдена отказаться от встречи с Владимиром Зеленским может повлиять на готовность Европы оказывать помощь Украине.
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