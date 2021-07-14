Крупный мусорный полигон загорелся около Петропавловска-Камчатского

Пожар возник на крупном мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском. По предварительной информации, МЧС к ликвидации возгорания пока не привлекался, его тушат сотрудники предприятия, сообщает в среду, 14 июля, Telegram-канал «Камчатка №1».