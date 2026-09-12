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«Посмотри, какая фигура!»: как 16-летняя школьница учила скакать Боярского, дублировала Терехову и исчезла на Ближнем Востоке

«Посмотри, какая фигура!»: как 16-летняя школьница учила скакать Боярского, дублировала Терехову и исчезла на Ближнем Востоке

Весной 1978 года во Львове на съёмках фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра» сложилась непростая ситуация.

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