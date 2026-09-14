Почему в отпуск с детьми стоит ехать только на Занзибар: мнение редактора Parents.ru

Расслабиться и забыть о суете — вот что такое настоящий отдых Gold Zanzibar, фото: Photographer: valerio ferrarioВ 2026 году мало кого удивишь Мальдивами, Таиландом или Турцией.
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