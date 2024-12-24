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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Линейка ИИ-ускорителей NVIDIA GB300 “Blackwell Ultra” будет оснащена 288 ГБ памяти HBM3E, TDP 140...

Линейка ИИ-ускорителей NVIDIA GB300 “Blackwell Ultra” будет оснащена 288 ГБ памяти HBM3E, TDP 140...

Линейка ИИ-ускорителей NVIDIA GB300 “Blackwell Ultra” будет оснащена 288 ГБ памяти HBM3E, TDP 1400 ВтСервер NVIDIA GB300 AI для обучения искусственного интеллекта с нетерпением ожидает своего выхода на рынок в середине 2025 года.

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