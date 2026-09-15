Страна и люди
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Страна и люди

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Лавров спрогнозировал скорое начало мобилизации женщин на Украине

Лавров спрогнозировал скорое начало мобилизации женщин на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров уверен, что на Украине скоро начнется мобилизация женщин. Так глава он прокомментировал ситуацию с призывом граждан в ряды ВСУ.

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