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Дочь Брюса Уиллиса призналась, что скучает по прежнему отцу, который из-за болезни теряет навыки речи

Дочь Брюса Уиллиса призналась, что скучает по прежнему отцу, который из-за болезни теряет навыки речи

Скоро актер может перестать узнавать дочерей фото: @RumerWillisИз-за того, что лобно-височная деменция у Брюса Уиллиса прогрессирует слишком быстро, пишут, что он уже перестал узнавать свою бывшую жену Деми Мур, но пока еще тепло реагирует на своих дочерей.

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