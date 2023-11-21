Дочь Брюса Уиллиса призналась, что скучает по прежнему отцу, который из-за болезни теряет навыки речи

Скоро актер может перестать узнавать дочерей фото: @RumerWillisИз-за того, что лобно-височная деменция у Брюса Уиллиса прогрессирует слишком быстро, пишут, что он уже перестал узнавать свою бывшую жену Деми Мур, но пока еще тепло реагирует на своих дочерей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии