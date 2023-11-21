Дочь Брюса Уиллиса призналась, что скучает по прежнему отцу, который из-за болезни теряет навыки речи

Скоро актер может перестать узнавать дочерей фото: @RumerWillisИз-за того, что лобно-височная деменция у Брюса Уиллиса прогрессирует слишком быстро, пишут, что он уже перестал узнавать свою бывшую жену Деми Мур, но пока еще тепло реагирует на своих дочерей.