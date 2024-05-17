Разработан новый робот паук

Инженеры из американского университета Стэндефорд создали нового робота паука по имени «Reachbot».Хоть робот и обладает четырьмя лапами, но по движениям напоминает паучка и умеет цепляться за поверхности за счет трехпальцевых захватов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии