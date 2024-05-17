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Разработан новый робот паук

Разработан новый робот паук

Инженеры из американского университета Стэндефорд создали нового робота паука по имени «Reachbot».Хоть робот и обладает четырьмя лапами, но по движениям напоминает паучка и умеет цепляться за поверхности за счет трехпальцевых захватов.

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