В отдаленном районе Нового Уренгоя готовятся к заселению два новых дома

В Коротчаево два новых дома на 300 квартир готовы к заселению жильцов. О своих впечатлениях рассказала одна из будущих новоселов Татьяна Мусацкова, которая живет в отдаленном районе газовой столицы более 37 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии