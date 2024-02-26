Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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"Выселяли целыми семьями": несогласных с СВО начали депортировать на Украину

"Выселяли целыми семьями": несогласных с СВО начали депортировать на Украину

Губернатор Запорожской области Балицкий рассказал о депортации несогласных с СВО жителей Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что некоторое число исконных жителей этого региона, которые после 24 февраля 2022 года не поддержали российскую СВО, принудительно выселили.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Перебьются...
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1 час.
Анна Лисовская
Как говорил Клоун жителям Донбасса? &quot;Если вам не нравится жить в Украине, вы должны уехать в Россию и это будет правильно!&quot; И пусть канают нах на свою Окраину!
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ЮС
Юдкевич Сергей
А нам какое дело?
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