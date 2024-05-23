Рогов заявил об уходе командующего 20-й Армии ВС России Сухраба Ахмедова

Председатель комиссии ОП России по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил об уходе командующего 20-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией.
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