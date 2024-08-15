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США усилят давление на Нетаньяху в случае отказа прекратить огонь в Газе

США усилят давление на Нетаньяху в случае отказа прекратить огонь в Газе

Haaretz: Байден публично возложит вину на Нетаньяху за провал переговоров Президент США Джо Байден публично возложит вину на премьер-министра Биньямина Нетаньяху, если он откажется от переговоров о возвращении заложников и прекращении огня в секторе Газа.

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