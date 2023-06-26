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Виктор Вембаньяма хочет сыграть во всех 82 матчах дебютного сезона НБА

Первый номер драфта НБА Виктор Вембаньяма провел встречу с руководством «Сан-Антонио», на которой обсуждалось, в частности, каким будет его дебютный сезон в составе техасцев.

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