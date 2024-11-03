Расчет ЗРК «Бук-М1» прикрыл позиции подразделений группировки войск «Восток» от ракетного удара ВСУ по Угледару

Заместитель командира зенитной ракетной батареи с позывным «Тайга» рассказал об уничтожении одной ракетой ЗРК «Бук-М1» сразу десяти снарядов РСЗО «Град» ВСУ, выпущенных противником по позициям наших подразделений в Угледаре.
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