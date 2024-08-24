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Онколог Нефедов описал разрушительное влияние вейпов на ткани легких

Онколог Нефедов описал разрушительное влияние вейпов на ткани легких

Жидкости для вейпов могут содержать химические вещества, не предназначенные для попадания в легкие. Состав жидкостей настолько химически разнообразен, что человек, который вдыхает пар от электронных сигарет, играет в рулетку: настолько непрогнозируемым может оказаться эффект от вдыхания жидкости вейпов, рассказал 24 августа врач-онколог высшей категории, торакальный хирург, кандидат медицинских наук Андрей Нефедов.

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