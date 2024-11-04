Павел Кухаркин: Ярый сторонник войны и русофоб попытался сбежать из Украины. Такая ирония

Виктор Мэдвидь — очень патриотичный свидомит, работает шеф-редактором канала «Прямой». Это тот самый, который пишет слово «Россия» с маленькой буквы, ставит какашки и прочее в новостях из РФ, а еще канал принадлежит Порошенко.