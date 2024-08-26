Был арестован не один: стало известно, кто находился с Павлом Дуровым во время задержания

Вчера ранним утром в аэропорту Парижа был взять под арест основатель «Telegram» Павел Дуров. Ордер на задержание предпринимателя был выдан за несколько часов до посадки его самолета на взлетную полосу Ле-Бурже.
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