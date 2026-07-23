Мощная угроза для Зеленского: за новым главкомом ВСУ Драпатым стоит заговор

ГБ

Геннадий Бережнов

Политика мешает в войне военным. Им приходиться лавировать и как то стараться побеждать, а какой ценой это уже не у кого спросить. Мы отошли от Киева, оставили аэродром, который погибая держали десантники - но чего ради?