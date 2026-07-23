Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 429 подписчиков

Мощная угроза для Зеленского: за новым главкомом ВСУ Драпатым стоит заговор

Мощная угроза для Зеленского: за новым главкомом ВСУ Драпатым стоит заговор

Назначение Михаила Драпатого на пост главкома ВСУ стало результатом сложного политического торга, в котором Владимиру Зеленскому пришлось искать баланс между собственной выгодой и давлением западных глобалистов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГБ
Геннадий Бережнов
Политика мешает в войне военным. Им приходиться лавировать и как то стараться побеждать, а какой ценой это уже не у кого спросить. Мы отошли от Киева, оставили аэродром, который погибая держали десантники - но чего ради?
Ответить
1 м.