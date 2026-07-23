Назначение Михаила Драпатого на пост главкома ВСУ стало результатом сложного политического торга, в котором Владимиру Зеленскому пришлось искать баланс между собственной выгодой и давлением западных глобалистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии