НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

122 подписчика

Ребров о том, почему Эмери не достиг успеха в «Спартаке»: «Мне кажется, ему проще со средней командой»

Ребров о том, почему Эмери не достиг успеха в «Спартаке»: «Мне кажется, ему проще со средней командой»

«Я много думал, почему у Эмери не сложилось. Неудачи в «ПСЖ» и «Арсенале» помогли найти ответ. Да, «Спартак» – не европейский топ, но для России это важнейшее явление.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх