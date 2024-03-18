Безопасные покупки с банковской картой Использовать банковскую карту для ежедневных покупок удобно, но всегда ли мы делаем это правильно? Например, так ли хороша идея оплачивать покупки с зарплатной карты? А привязать ее к онлайн-сервисам? Разбираем типичные ошибки владельцев карт и способы избежать их.
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