Bloomberg: Европе грозит дорогостоящая борьба за газ перед зимой

Европа рискует столкнуться с новым энергетическим испытанием накануне отопительного сезона. Из-за сохраняющихся проблем с поставками через Ормузский пролив и растущего спроса со стороны Азии европейские страны отстают от привычных темпов заполнения газовых хранилищ, сообщает *Bloomberg*.