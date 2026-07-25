Bloomberg: Европе грозит дорогостоящая борьба за газ перед зимой

Европа рискует столкнуться с новым энергетическим испытанием накануне отопительного сезона. Из-за сохраняющихся проблем с поставками через Ормузский пролив и растущего спроса со стороны Азии европейские страны отстают от привычных темпов заполнения газовых хранилищ, сообщает *Bloomberg*.
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