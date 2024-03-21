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Экс-президент Украины Порошенко: киевский режим плохо помогает ВСУ

Экс-президент Украины Порошенко: киевский режим плохо помогает ВСУ

Украинские войска в условиях дефицита построили менее 10% запланированных оборонительных сооружений. Бывший президент Петр Порошенко выступил на заседании Верховной рады и обвинил в критической ситуации в зоне боевых действий действующее правительство, сообщило РИА «Новости».

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