Экс-президент Украины Порошенко: киевский режим плохо помогает ВСУ

Украинские войска в условиях дефицита построили менее 10% запланированных оборонительных сооружений. Бывший президент Петр Порошенко выступил на заседании Верховной рады и обвинил в критической ситуации в зоне боевых действий действующее правительство, сообщило РИА «Новости».