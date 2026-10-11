Tesla и Xiaomi: в Китае назвали самые ликвидные электромобили

Xiaomi YU7 меньше других теряет в цене Китайская ассоциация автомобильных дилеров CPCA совместно с платформой оценки подержанных автомобилей Jingzhengu назвала самые ликвидные электромобили на местном рынке по итогам сентября 2026 года.
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