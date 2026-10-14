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Китай и ЕС договорились о недискриминации китайских автопроизводителей

Китай и ЕС договорились о недискриминации китайских автопроизводителей

Достигнутый Китаем и Европейским союзом (ЕС) консенсус по торговле гибридными и электрическими автомобилями фактически защищает интересы китайских компаний и не позволяет двусторонним торговым трениям обостряться, заявило в понедельник Министерство коммерции КНР.

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