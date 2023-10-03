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Будет горячо: чего ждать от осеннего коридора затмений?

Будет горячо: чего ждать от осеннего коридора затмений?

Будет горячо: чего ждать от осеннего коридора затмений?ЗатмениеПристегните ремни: мы вот-вот на полной скорости влетим в осенний коридор затмений! И хотя максимальное воздействие почувствуют на себе только несколько знаков, остальным расслабляться не стоит: время между солнечным и лунным затмениями буквально перенасыщено различными энергиями, которые просто не смогут не отразиться на нашем самочувствии, отношениях (с людьми, работой, деньгами) и, конечно, на нашем будущем.

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