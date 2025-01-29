Падение цены на нефть ударит по России, но для Трампа это смерти подобно

Агентство Reuters со ссылкой на трейдеров сообщило, что Китай и Индия приостановили закупки нефти с мартовской поставкой из России из-за роста стоимости аренды танкеров для танкеров типа "Афрамакс" (такие танкеры могут перевозить около 750 тысяч баррелей "СП").
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