В сенате США заблокировали ускоренное рассмотрение новых санкций против России

Американский сенатор-демократ от Джорджии Рафаэль Уорнок не поддержал соглашение, которое позволило бы сократить дебаты и быстрее перейти к окончательному голосованию по законопроекту о санкциях против РФ Сенатор заявил, что считает помощь Украине важной для безопасности США.
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