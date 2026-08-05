В сенате США заблокировали ускоренное рассмотрение новых санкций против России

Американский сенатор-демократ от Джорджии Рафаэль Уорнок не поддержал соглашение, которое позволило бы сократить дебаты и быстрее перейти к окончательному голосованию по законопроекту о санкциях против РФ Сенатор заявил, что считает помощь Украине важной для безопасности США.