Пивнушка в центре Новосибирска торговала хамоном и санкционным сыром

26,5 килограммов запрещенки изъято и уничтожено сотрудниками таможни и Россельхознадзора в регионе. Сыры из Голландии, Германии, Италии, а также испанский хамон и сырокопченую колбасу можно было купить в одном из пивных магазинов Новосибирска.