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Пивнушка в центре Новосибирска торговала хамоном и санкционным сыром

Пивнушка в центре Новосибирска торговала хамоном и санкционным сыром

26,5 килограммов запрещенки изъято и уничтожено сотрудниками таможни и Россельхознадзора в регионе. Сыры из Голландии, Германии, Италии, а также испанский хамон и сырокопченую колбасу можно было купить в одном из пивных магазинов Новосибирска.

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