В Бундестаге считают риском для Германии поддержку атак ВСУ по России Немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) считае.
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В Бундестаге считают риском для Германии поддержку атак ВСУ по России Немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) считае.
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