Оформление недвижимости: Советы по регистрации пустующей квартиры на себя Юлия ЧелкановаДействующее законодательство Российской Федерации предоставляет гражданам возможность оформления бесхозной недвижимости на свое имя.
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