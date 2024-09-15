В офисе Зеленского назвали фейком информацию о готовности к заморозке конфликта

КИЕВ, 15 сентября, ФедералПресс. Советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил: опубликованная в немецкой проукраинской газете Bild информация о том, что Киев рассматривает возможность заморозки конфликта, не соответствует действительности.
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