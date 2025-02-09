Михаил Чаплыга: США требуют контрибуций и репараций. С Украины

План Украины может стать основой для плана Трампа? Будет ли Европа включена в план Трампа? Каким образом планируется компенсировать расходы и в чем будет состоять кооперация с Украиной? Хоть план детально Трамп уже прописал и согласовал, но Зеленский считает, что предложенный Украиной «план победы» может быть основой для плана Трампа: «Мы писали это в «плане победы».