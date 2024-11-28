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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Сколько можно терпеть эти зажравшиеся физиономии? Об очередном плевке в лицо народу на примере оторвавшегося от реальности Филиппа Киркорова

Можете ли вы представить себе ситуацию, когда под Новый год вы сидите у себя дома, раздается дверной звонок, и ваши дети в предвкушении прихода Деда Мороза, сломя голову бегут, чтобы получить вожделенные подарки, открывают дверь, а там… Филипп Киркоров? Не можете? А вот наши толстосумы, видимо, могут.

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