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Стали известны финальные расклады, при которых Канада попадет в плей-офф чемпионата мира

Стали известны финальные расклады, при которых Канада попадет в плей-офф чемпионата мира

После матча Финляндия — Латвия (3:2 ОТ) турнирное положение в группе В чемпионате мира выглядит так: Финляндия — 15 очков (6 матчей), США — 12 (5), Казахстан — 10 (6), Германия — 9 (5), Латвия, Канада — 9 (6), Норвегия — 5 (6), Италия — 0 (6).

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