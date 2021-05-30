Стали известны финальные расклады, при которых Канада попадет в плей-офф чемпионата мира

После матча Финляндия — Латвия (3:2 ОТ) турнирное положение в группе В чемпионате мира выглядит так: Финляндия — 15 очков (6 матчей), США — 12 (5), Казахстан — 10 (6), Германия — 9 (5), Латвия, Канада — 9 (6), Норвегия — 5 (6), Италия — 0 (6).