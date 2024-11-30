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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Кливленд» стартовал с 17-1, а затем дважды за три дня проиграл «Атланте». Команда выбыла из борьбы за Кубок НБА

«Кливленд» стартовал в сезоне с результатом 17-1, а на этой неделе дважды за три дня проиграл «Атланте».

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