Золотую медаль бойца СВО похитили вымогатели под Новосибирском

В Новосибирской области грабители в масках ворвались в дом вдовы бойца СВО и угрожая расправой над двухлетним ребенком потребовали отдать им золотую медаль «За отвагу», которая принадлежала погибшему мужчине.
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