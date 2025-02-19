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Царьград

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Запуск Запорожской АЭС: Новые перспективы электроэнергии для Крыма и регионы

Запуск Запорожской АЭС: Новые перспективы электроэнергии для Крыма и регионы

Запорожская АЭС готовится к запуску: директор станции Юрий Черничук и глава "Росатома" Алексей Лихачев анонсировали старт программы ввода в эксплуатацию.

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