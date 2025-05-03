Депутат Бессараб: идею сделать выходные с 1 по 9 мая непрерывными не поддержат

Идею сделать выходные с 1 по 9 мая непрерывными не поддержат. Такое мнение высказала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью "Ленте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии