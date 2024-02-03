Почему правнучку Чкалова называют «белое пальто»?

@ Скриншот из видео 35-летняя правнучка легендарного летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова оскорбляет и унижает россиян, «донатит» ВСУ и зарабатывает в России, имея российское гражданство, за что получила прозвище «белое пальто».
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