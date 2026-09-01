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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энцо о переходе в «Ман Сити»: «Это самый успешный клуб в Англии за последнее время, каждый хочет играть здесь. Клуб создан для успеха»

Полузащитник Энцо Фернандес поделился впечатлениями от перехода из « Челси » в «Манчестер Сити». «Горожане» купили 25-летнего чемпиона мира за 125 миллионов фунтов – это повторение трансферного рекорда АПЛ.

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