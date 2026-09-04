В Башкирии школьник под домашним арестом за ранение ножом одноклассника

Кушнаренковский районный суд Башкирии избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца для 14-летнего девятиклассника, подозреваемого в нападении на 15-летнего одноклассника.
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