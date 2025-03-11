Применение мощных боевых лазеров, размещаемых на авиационных носителях, по живой силе и технике противника

Работать лазером мегаваттного класса по отдельным бойцам?Абсурд! Всё равно, что стрелять из пушки по воробьям!А если использовать такой лазер против танка?Ещё хуже – в настоящее время не существует и в обозримой перспективе не предвидится появление боевых лазеров, способных прожечь танковую броню.