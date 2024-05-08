⭐ Иван Петрович родился 23 июля 1926 г. в хуторе Чечеры Алексеевского района. Окончил 7 классов школы.
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⭐ Иван Петрович родился 23 июля 1926 г. в хуторе Чечеры Алексеевского района. Окончил 7 классов школы.